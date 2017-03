Waterschap beschermt oevers Oranjekanaal met bagger

Slib uit het Oranjekanaal (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe) De mallen met slib (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe) De baggerblokken (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe)

't HAANTJE - Een bijzonder project in het Oranjekanaal vlak bij 't Haantje. Daar is waterschap Vechtstromen begonnen met het versterken van de oevers. Niet met hout, maar met bagger.

Da bagger is afkomstig van de bodem van het Oranjekanaal. "Normaal voeren we het slib af", zegt Ria Broeze van het waterschap, "maar nu verwerken we het ter plekke."



Duurzaam

Een oeverbescherming van hout gaat 25 jaar mee. Een beschoeiing van baggerblokken vijftig jaar. "Het is een mooie oplossing. Nieuw voor Nederland. We zijn het eerste waterschap dat dit doet", aldus Broeze.



"Je gebruikt afval voor een nieuw en duurzaam product. Normaal gebruiken we hout voor de bescherming van oevers. En daar moeten bomen voor worden gekapt. Dat is nu niet meer nodig. Bovendien hoeft het slib niet te worden afgevoerd, dat scheelt geld."



Legoblokken

"Als het slib omhoog is gehaald gaan er natuurlijke binders doorheen en moet het een tijdje drogen", zegt projectleider Gerrit Meijerink. "Dat mengsel wordt samengeperst in een mal en zo worden er stenen van gemaakt, een soort legoblokken. Die zijn heel erg sterk, bijna net zo sterk als beton, maar de helft goedkoper. En je kunt ze makkelijk op elkaar stapelen."