Politie: Brand pizzeria Dal Baffo in Emmen aangestoken

De brand is volgens de politie aangestoken (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - De brand in het Italiaanse restaurant Dal Baffo aan de Weerdingerstraat in Emmen, eind februari, is volgens de politie aangestoken.





Op 26 februari In de pizzeria zijn tijdens het sporenonderzoek resten aangetroffen van een jerrycan en dat duidt volgens de politie op brandstichting. De restanten van de jerrycan worden verder onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag.Op 26 februari brandde het restaurant volledig uit, nadat er een ontploffing had plaatsgevonden. De politie heeft nog geen verdachte(n) in beeld en roept mensen die iets gezien hebben rond het tijdstip van de brand - rond kwart voor twee 's nachts - zich te melden.