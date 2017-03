Skyline Emmen verandert flink: komst hoge woontoren definitief

EMMEN - Het is zeker dat de skyline van Emmen flink gaat veranderen. De stad krijgt namelijk een 65 meter hoge woontoren achter de bibliotheek in het centrum. De toren wordt daarmee het hoogste punt van de gemeente.

De gemeenteraad van Emmen discussieert er morgenavond nog over, maar nu is al duidelijk dat een meerderheid voor de bouw van de zogeheten Manhattan Tower is.De gemeenteraad was tijdens de vorige commissieraad nog enigszins verdeeld over de hoge woontoren. Onder meer Senioren Belang Noord en ChristenUnie zijn tegen de bouw. PvdA en VVD stelden nog kritische vragen en wilden eerst antwoord voordat ze definitief ja zouden zeggen. De partijen wilden onder andere weten of zowel jongeren en ouderen in de toren kunnen wonen, of het kruispunt waar de toren aan ligt, nog wel uit te breiden is en of de parkeerplekken wel netjes weg gewerkt worden."Ons is beloofd dat het groen bij de Mediamarkt doorgetrokken wordt zodat de geparkeerde auto's niet zichtbaar zijn", laat PvdA-raadslid Trijntje Hummel weten. Wel is ze nog steeds bang dat de woontoren vooral bestemd is voor senioren, terwijl haar partij ook graag ziet dat er ruimte komt voor jongeren. Hier zal Hummel de wethouder morgen dan ook nog wat over vragen, maar voor de rest is de partij positief over de toren.De VVD maakte eerder bezwaar over het kruispunt waaraan de toren komt te staan. Het kruispunt zou eventueel nog geoptimaliseerd moeten worden, als het daar steeds drukker wordt voor verkeer dat onder andere naar Wildlands moet. "Maar ons is toegezegd dat dit nog steeds kan, dus dat geloven wij dan maar", vertelt VVD-raadslid Nynke Houwing.De eerste plannen voor de toren stammen volgens Houwing al uit 2003 toen de gemeente een zogenoemd masterplan opstelde over de bouwplannen in Emmen. "Daaruit kwam de hoogbouwvisie van 2008 voort, daar zat met name deze woontoren in", vertelt Houwing.Volgens haar zijn er vervolgens een rij van besluiten genomen over de toren, dat het raar is om nu opeens te zeggen dat het niet meer doorgaat. "En er is vraag naar woningen in Emmen-centrum, dit geeft ook reuring."Volgens centrummanager Laurens Meijer worden op dit moment al de eerste stappen gezet om aan de bouw van de toren te beginnen: "De bouwgrond wordt op dit moment bouwrijp gemaakt." De gemeente begint met het aanleggen van onder andere kabels en leidingen in de grond. Uit stukken van de gemeente blijkt onder andere dat de afslag naar de Weerdingerstraat tijdelijk wordt afgesloten. Hiervoor in de plaats komt tijdelijk een stuk weg over de grond waar de toren later komt.Meijer laat weten dat een aantal ondernemers nog niet helemaal gerust is op de invulling van de toren. Volgens hem vrezen sommigen dat er ook winkelruimte in komt. "Er komt zeker geen winkelruimte in", bevestigt projectontwikkelaar Peter van Dijk op die vraag. "Gewoon kantoorruimte, absoluut geen winkelruimte."