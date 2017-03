Stelling: Ook ik geef aan Giro555

ASSEN - Vandaag is de landelijke actiedag van Giro555 om de hongersnood in Afrika te bestrijden.

Medewerkers van hulporganisaties, bekende Nederlanders, YouTubers, gamers en vrijwilligers proberen mensen te bewegen geld te geven voor de slachtoffers in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen. In die landen lijden twintig miljoen mensen ernstig voedselgebrek. Die wordt veroorzaakt door droogte en door geweld.Wat doet u, maakt u ook geld over? Of bent u een beetje moe van alle acties voor een goed doel?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren was de stelling: Roken in het openbaar moet verboden worden. Bijna 58 procent is het daar niet mee eens. In totaal brachten 2.653 mensen een stem uit.