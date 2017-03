'Verwarde personen horen niet in een politiecel'

ASSEN - Verwarde personen, die eerder in een politiecel belandden, kunnen nu terecht op een speciale spoedpoli. Op het GGZ-terrein in Assen is deze poli voor verwarde personen vandaag officieel geopend.

De spoedpoli is uniek in Nederland. Alle gemeenten in Drenthe, de GGZ, GGD, politie, huisartsen, ziekenhuizen en UMCG ambulancezorg werken daarbij nauw samen.Het aantal incidenten met mensen die in de war zijn, neemt sinds 2013 toe. Eerder kwamen deze mensen in een politiecel terecht, omdat er geen andere spoed-opvang mogelijk was.De poli is sinds 1 maart open. "We vangen gemiddeld twee patiënten per dag op", vertelt Cees Vermeeren van GGZ Drenthe. "Maar we verwachten meer, omdat de huisartsen ons inmiddels ook weten te vinden." Veel meldingen komen nog altijd binnen bij de politie. "Er wordt bij elk geval besproken of iemand direct naar de spoedpoli kan komen. Daarbij is veiligheid het belangrijkste."Er is lang gesproken over de komst van de spoedpoli in Drenthe. De financiering was moeilijk rond te krijgen. De Asser burgemeester Marco Out, in deze rol aanspreekpunt voor verwarde personen, heeft hierover diverse gesprekken gevoerd met het Ministerie van Volksgezondheid. "Uiteindelijk hebben we besloten dat we het gewoon gaan doen", zegt Out.Vooralsnog staan de Drentse gemeenten garant, uiteindelijk moet er een structurele oplossing voor de financiering komen. " De gesprekken met zorgverzekeraars vinden nu plaats. Daar heb ik alle vertrouwen in."Annemarie de Boer werkt sinds een maand als verpleegkundige op de spoedpoli voor verwarde personen. "Laatst kwam er een verwarde vrouw binnen, op blote voeten. We hebben haar een deken, eten en een sigaretje gegeven. Na gesprekken en de nodige rust, konden we haar doorverwijzen naar de juiste psychiater. Het feit dat ze hierheen kon en de juiste hulp kreeg, is precies de bedoeling van deze poli."Om ervoor te zorgen dat de verwarde personen direct op de spoedpoli terecht komen, rijden er binnenkort 'psycholanches'. Dat zijn omgebouwde ambulances zonder zwaailicht en een rustiger interieur. "Want nu is het vaak zo dat patiënten in een politiebus of vastgebonden op een ambulance-brancard binnenkomen. Dan zijn ze al gestrest voor ze hier binnenkomen en duurt het lang voor we rustig een gesprek kunnen voeren. Deze ambulances zijn daarin een uitkomst", aldus Vermeeren van GGZ Drenthe.Begin mei worden deze psycholanches ingezet.