Vrouw uit Assen krijgt zes weken cel voor internetoplichting

Gevangenisstraf voor internetoplichting (foto: Pixabay.com)

ASSEN – Een 23-jarige vrouw uit Assen moet zes weken de cel in voor oplichting via Marktplaats en Facebook. Volgens de rechter is bewezen dat ze vier mensen oplichtte.

De Assense bood in het najaar van 2014 onder meer een accu, kleding en een iPhone aan op internet. Mensen die geld overmaakten, kregen vervolgens geen spullen.



Geldproblemen

De vrouw was drugsverslaafd en had financiële problemen. Omdat ze onder bewind stond vroeg ze een 20-jarige vriend of ze het geld dat de kopers betaalden op zijn rekening mocht laten storten. De man uit Assen deed dat, omdat hij er extra geld voor kreeg, zei hij. Dat gaf hij uit aan drugs.



‘Geen heilsoldate’

Voor medeplichtigheid veroordeelde de rechter hem tot zestig uur voorwaardelijke werkstraf. De man ontkende in de rechtszaal dat hij wist waar de vrouw mee bezig was. Dat geloofde de rechter niet. De vrouw heeft een strafblad van twaalf pagina’s en staat bekend als veelpleger. “U wist wel dat ze geen heilsoldate was”, aldus de rechter. Omdat de zaak drie jaar oud is en de man ondertussen op het rechte pad is, hield hij het bij een voorwaardelijke straf.



Behandeling

Met de vrouw had de rechter minder medelijden. Hij nam het haar kwalijk dat ze niet bij de rechtszaak was en dat ze bij de politie alles tegen beter weten in had ontkend. Hij vond een gevangenisstraf de enige passende straf.