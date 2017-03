Herinneringscentrum blij met kist: Wij krijgen een kijk in de wereld van een Palestina-pionier

WESTERBORK - Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork gaat aan de hand van de kist van Horst Elias een reconstructie maken van het leven van de Joodse boerenknecht.

Elias belandde tijdens de Tweede Wereldoorlog in Kamp Westerbork en werd later op transport gesteld naar Auschwitz, waar hij werd vermoord..Het Herinneringscentrum heeft gisteren een kist vol spullen van Elias ontvangen. De kist werd geschonken door Gerard Jansen uit Baak in de Achterhoek. Elias werkte op de boerderij bij de opa van Jansen."De kist is al helemaal uitgepakt. De kist zit onder de houtworm, dus moet behandeld worden. De kleding zat in een vuilniszak, zwaar vervuild. De kleding zijn we voorzichtig aan het wassen. De brieven liggen op stapeltjes en worden uitgeschreven. Op basis van die informatie hopen we een een reconstructie te kunnen maken die verder gaat dan wat nu bekend is", zegt conservator Guido Abuys van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork."De inhoud van de kist geeft zoveel meer informatie, want het gaat over Palestina-pioniers. Dat zijn jongeren die een opleiding volgden om uiteindelijk te gaan emigreren naar Palestina. Ze vluchtten, in dit geval, uit Duitsland en gingen naar Nederland, in de hoop om vanuit hier naar Palestina te gaan. Maar ja, dan kwam de oorlog er tussen."Elias werkte volgens Abuys twee jaar bij boer Jansen. "Zijn moeder en een zus zaten nog in Duitsland. Ze vluchtten naar Brussel. Een oom is gevlucht. Een andere zus vluchtte nog naar Engeland. In Nederland heeft-ie nog briefwisselingen met overige Palestina-pioniers en hij raakte nog bevriend met een Nederlands-Joods meisje, dat ouder was. Het geeft zo ongelooflijk veel informatie en zo'n beeld van hoe een vluchteling in Nederland leefde en over de Palestina-pioniers zelf."Het Herinneringscentrum krijgt wel vaker een koffer of kist met inhoud, maar niet zo uitgebreid als deze kist. "Vaak krijgen we alleen documenten en brieven. Nu alleen al vijf paar sandalen. En z'n kleren, tot z'n ondergoed aan toe. Die kleren geven ook veel informatie. Je ziet gewoon dat-ie met heel weinig kleren naar Nederland is gegaan. Je ziet overal slijtages. Wij krijgen echt een kijk in de wereld van een Palestina-pionier", besluit Abuys.