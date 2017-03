Cel- en werkstraf voor mishandelen vriendin en agent

Een agent raakte gewond door rondvliegend glas (foto: Pixabay.com)

ASSEN/RODEN - Voor het mishandelen van zijn 15-jarige vriendin en een politieagent, is een 26-jarige man uit Steenbergen veroordeeld tot tachtig dagen cel, waarvan 49 voorwaardelijk. Ook moet hij een werkstraf van zestig uur uitvoeren.

De man trok zijn vriendin op 10 juni vorig jaar aan haar haar en sloeg en stompte haar tegen het hoofd en in de buik. Volgens hem deed hij dat, omdat het meisje hem aanviel, maar dat geloofde de rechter niet. Getuigen verklaarden dat de man juist zijn vriendin aanviel. Dat gebeurde bij hun toenmalige woning in Roden.



Rondvliegend glas

Een politieagent, die naar het huis ging vanwege een melding van huiselijk geweld, werd ook mishandeld. Toen hij voor de voordeur stond, weigerde de verdachte hem binnen te laten. Hij gooide de voordeur keihard dicht, waardoor het glas eruit sprong. De agent raakte gewond aan zijn arm door het rondvliegende glas.



Behandeling en contactverbod

De man moet de agent daarvoor 350 euro schadevergoeding betalen. Ook moet hij zich van de rechter laten behandelen voor zijn agressieproblemen. Tijdens zijn proeftijd van drie jaar mag hij bovendien geen contact opnemen met zijn jonge ex-vriendin.



De man hoeft de cel niet in, omdat hij het onvoorwaardelijke deel van zijn celstraf al in voorarrest heeft uitgezeten,