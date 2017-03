Opnieuw aanhouding in witwasonderzoek Nieuw-Schoonebeek

NIEUW-SCHOONEBEEK - De politie heeft vandaag opnieuw een verdachte aangehouden in de witwaszaak Nieuw-Schoonebeek.

Het gaat om een 47-jarige man uit Almere.De man werd een dag voor de politie-inval in Nieuw-Schoonebeek al aangehouden in verband met een andere zaak die draait om de handel in verdovende middelen. Hij gaf toen een valse naam op en had valse identiteitspapieren bij zich.Nadat zijn ware identiteit was vastgesteld, kon hij vandaag worden aangehouden op verdenking van witwassen.In de woning van de man is huiszoeking gedaan. Daarbij is beslag gelegd op 100.000 euro aan contanten, een stroomstootwapen en een duurl horloge.Van de overige zes verdachten, zitten er nog vier vast. Van twee van hen, een 49-jarige man en een 50-jarige vrouw uit Nieuw-Schoonebeek, is eerder deze week de voorlopige hechtenis met 90 dagen verlengd.