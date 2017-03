Dost strijdt met Messi om Gouden Schoen: Geen doel op zich

VOETBAL - Met 24 treffers voor zijn club Sporting Portugal staat Bas Dost momenteel op de tweede plaats op de Europese topscorerslijst. FC Barcelona-ster Lionel Messi heeft één treffer meer in het gevecht om de Gouden Schoen. "Ik zal komend weekend weer drie moeten scoren om in de race te blijven", aldus de oud-spits van FC Emmen.

Bas Dost: blij dat ik weer terug ga

Voor Dost is het winnen van de Gouden Schoen (de laatste Nederlander die de prijs won was Roy Makaay in 2002/2003) geen doel op zich. "Voor mij is het wel altijd een doel om topscorer te worden in de competitie. Het moet gek lopen als me dat seizoen niet gaat lukken. Maar eigenlijk kwam ik naar Lissabon met maar één doel: om kampioen te worden. Dat is, acht duels voor het einde van het seizoen, vrijwel onmogelijk. Dan kan ik wel topscorer worden, maar het seizoen is daarmee niet geslaagd."Dat de 27-jarige international, samen met spelers als Messi, Luis Suárez, Edinson Cavani en Robert Lewandowski strijdt om de titel 'topschutter van Europa, is voor hemzelf geen verrassing. "Ja, wel als je tien jaar terug gaat in de tijd. Toen speelde ik in de A-jeugd bij FC Emmen en had ik dit inderdaad niet verwacht."Dost sprak er de afgelopen week nog over met Ajacied Matthijs de Ligt, die tegen Bulgarije debuteerde als international. "Hij vroeg me waar ik speelde op mijn zeventiende. Toen ik zei dat ik in de A1 van FC Emmen mijn wedstrijdjes balde, ging hij helemaal stuk van het lachen. In dat licht is het ergens wel gekkenhuis. Nu ben ik teleurgesteld dat ik geen minuten maak in het Nederlands elftal. Maar zo werkt het bij mij. Ik heb altijd wel de drijfveer om door te knallen, om het uiterste eruit te halen."Portugal, en dan met name Lissabon, bevalt Dost uitstekend. "Het is er echt geweldig. In januari was het winter, maar met temperaturen van 17 tot 20 graden. Heerlijk. Ik hou daarvan. Daarnaast spreekt de manier van leven me aan. Het is er relaxt. Ook bij de club. Als ik een keer niet scoor, dan de volgende keer maar is de instelling."Dat Dost in een duel niet tot scoren komt, is een unicum. "Maar dat komt ook omdat iedereen bij Sporting in dienst van mij speelt. Ik kan scoren en dat beseft men hier. Ik krijg goede voorzetten en dat betaalt zich uit in treffers. Of ik dat bij het Nederlands elftal mis? Laten we daar maar over ophouden. Ik ben gelukkig in Portugal. Daar ga ik nu weer naartoe en ik hoop dat ze weer veel lekkere ballen geven."