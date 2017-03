Stalker uit Coevorden krijgt werkstraf

Werkstraf voor stalken ex-vriendin (foto: Pixabay.com)

ASSEN/COEVORDEN - Een 34-jarige man uit Coevorden is veroordeeld tot honderd uur werkstraf voor het stalken van zijn ex-vriendin. Ook legde de rechter in Assen hem een maand voorwaardelijke gevangenisstraf op.

De man viel zijn ex tussen maart en eind augustus vorig jaar lastig door haar vaak te appen, te bellen en Facebook berichten te sturen. Hij had liefdesverdriet, verklaarde hij vandaag in de rechtszaal. De vrouw deed in totaal vier keer aangifte.



Contactverbod

In juli legde de officier van justitie hem een contactverbod op. Vier dagen hield hij zich daaraan, maar daarna begon de man opnieuw berichtjes te sturen en te bellen. De vrouw stapte toen opnieuw naar de politie. Eind augustus werd de man opgepakt.



Nadat hij twee dagen vastzat, mocht hij naar huis op de voorwaarde dat hij echt geen contact meer zou opnemen. Toen hield hij zich er wel aan.



Spijt

De Coevordenaar zei spijt te hebben van zijn gedrag. “Ik had niet in de gaten dat het zoveel impact op haar had”, verklaarde hij. Inmiddels is hij over zijn verdriet heen en heeft hij een nieuwe vriendin.