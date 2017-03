Staatssecretaris zoekt naar oplossing voor zeldzame koeienrassen

DEN HAAG - Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken wil onderzoeken of hij een oplossing kan vinden voor de zeldzame koeienrassen zoals de Lakenvelder.

De Stichting Zeldzame Huisdieren (SZH) trok vorige week aan de bel. Koeienrassen zoals blaarkoppen, lakenfelders en Schotse hooglanders komen in de knel door de nieuwe mestwet, zegt de stichting.Kleine boeren die deze dieren houden, kunnen het volgens de SZH door de nieuwe mestmaatregelen niet meer bolwerken.Ook fokker van lakenvelders Natasja van der Wouden uit Gieten deed haar beklag. Zij moet koeien inleveren en dat is de nekslag voor het in stand houden van het ras lakenvelder.Van der Wouden: "Ik denk dat je toch wel een kudde van tien tot twintig koeien nodig hebt. Een fokkerij houdt in dat je aantal dieren hebt, waarmee je begint. Je probeert daar dan goede dieren mee te fokken, die hopelijk weer beter zijn dan de ouders die ze hebben.""De lakenvelder is altijd nog een zeldzaam ras. Vroeger waren er zelfs subsidies om ervoor te zorgen dat deze koe behouden blijft. Met deze regeling wordt dat genekt", besluit Van der Wouden.De staatssecretaris heeft nu in een brief aan de Kamer aangegeven op zoek te willen gaan naar een oplossing.