Vogelgriep aangetroffen bij pluimvee in De Wijk

DE WIJK - Bij pluimvee van een hobbyhouder in De Wijk is vogelgriep aangetroffen. Dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam vandaag aan de Tweede Kamer laten weten.

Het pluimvee is geruimd. In de omgeving werden ook dode wilde watervogels gevonden.Daarmee is het einde van de meest recente uitbraak van vogelgriep in Nederland nog altijd niet in zicht. Op 20 en 23 maart zijn de nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat gebeurde naast Drenthe ook bij een hobbyhouder in Zuid-Holland.Van Dam benadrukt dat hoewel er binnen de Europese Unie de laatste tijd iets minder besmettingen worden vastgesteld, het risico eigenlijk nog steeds vrij hoog is. De ophokplicht die eind vorig jaar werd ingesteld blijft voorlopig dan ook van kracht.