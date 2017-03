Rechtbank verlengt tbs van moordenaar uit Assen

ASSEN - De tbs-behandeling van Rudolf B. (39) uit Assen, die in 1996 is veroordeeld voor een roofmoord, is met een jaar verlengd. De rechtbank vindt nog niet dat de man meer vrijheid moet krijgen, zoals zijn advocaat graag wil.

B. bracht op zijn 18e de 54-jarige Jacob Bijmolt om het leven in zijn huis aan de Troelstralaan in Assen. Dat deed hij samen met zijn vriendin. De twee waren uit op geld. Uiteindelijk konden ze niet meer dan 70 gulden in het huis van hun slachtoffer vinden.De Assenaar werd in 1997 veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging en zit al ruim achttien jaar in een tbs-kliniek.Zijn advocaat vroeg de rechtbank twee weken geleden de reclassering onderzoek te laten doen of de tbs niet zou kunnen worden omgezet in de lichtere variant; tbs met voorwaarden. Dan zou de man naar een kliniek met een minder streng regime kunnen.Maar de rechtbank vindt het daar te vroeg voor. Meerdere pogingen om te resocialiseren - dus terug te keren in de maatschappij - zijn mislukt. B. doet nu opnieuw een poging in een tbs-kliniek in Venray. Voor de veiligheid van de maatschappij vindt de rechtbank het belangrijk dat hij daarmee verder gaat en streng wordt beveiligd.