Provinciale Staten: Meer aandacht voor de kleine asbestdaken

Asbest saneren op kleine daken is een probleem (foto archief RTV Drenthe)

ASSEN - Provinciale Staten van Drenthe roepen de provincie op om meer aandacht te besteden aan asbest op relatief kleine daken.

Eigenaren van deze daken hebben vaak het geld niet om ze asbestvrij te maken.



Geen lening

Het CDA zegt dat het regelmatig te horen krijgt dat eigenaren geen geld hebben om hun dak te renoveren. Bovendien speelt de leeftijd daarbij ook mee. Boven de 75 is het niet mogelijk om een lening te krijgen om een nieuw dak te realiseren. “Laten we daar niet te lichtzinnig over doen”, zegt Statenlid Henk Reinders van het CDA.



Aandacht voor eigenaren van kleine asbestdaken

De Rijksoverheid kondigde in de jaren negentig al aan dat alle daken asbestvrij moeten zijn in 2025. Maar de kans is klein dat het gaat lukken. De provincie stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar om eigenaren te stimuleren aan de slag te gaan.



Sinds 2013 is er 226.000 vierkante meter asbest verwijderd. Daar is ruim een miljoen euro subsidie in gestoken. Maar dat is maar een klein gedeelte van het totale probleem. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: “Garanties kan ik u niet geven, maar we gaan er heel hard aan werken om het te halen."



Het college heeft toegezegd om te kijken naar een oplossing voor de groep die het niet kan betalen. Ook de leeftijdsgrens van 75 voor het krijgen van een lening moet volgens gedeputeerde Stelpstra worden bekeken.

Door: Andries Ophof Correctie melden