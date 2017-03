Opnieuw zorgen om voortbestaan pierenbadje Emmermeer

Kinderen spelen in het pierenbadje in Emmermeer afgelopen zomer (foto: Jan de Klein) Het hek om het pierenbadje heen (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

EMMEN - Het populaire pierenbadje in de Emmer wijk Emmermeer veroorzaakt flinke zorgen bij beheerder Jan de Klein. Bij mooi weer komen jong en oud samen bij het badje. Maar de vraag is voor hoe lang.

Het badje werd vorig jaar bijna gesloten, omdat het water niet schoon genoeg was. Maar door verschillende maatregelen, waaronder een hek en een zuiveringssysteem kon het open blijven. "We hadden zulk schoon water, het was zelfs drinkbaar", aldus de Kleine.



Emmertjes zand

Het hek voorkomt dat kinderen met emmertjes zand naar het pierenbadje lopen. Want daar gaat het volgens de Kleine mis. "De katten uit Emmermeer poepen in het zand. De kinderen rollen in het zand, spelen er in en vullen hun emmertjes er mee. Door het hek kunnen de kinderen niet met hun emmertjes naar het water lopen."



Verkeerssituatie

Maar de gemeente Emmen vindt de verkeerssituatie te onveilig. Als kinderen van de speeltuin naar het zwembad willen, moeten ze buitenom. Daarom komt er een nieuw hek om het pierenbadje heen, en komt er een opening in het hek van de speeltuin zodat kinderen heen en weer kunnen lopen.



De Kleine ziet dat niet zitten. "Vorig jaar zei de WMD dat als het water weer vervuild raakt het bad dicht moet. Als ze dan straks een meting komen doen en er zit kattenstront in dat moet het bad dicht. En daar zijn we bang voor want dat willen we niet. Het tussenhek moet blijven."



Andere oplossing

De bezorgde De Kleine komt met een andere oplossing voor de verkeerssituatie. Hij pleit voor drempels en een stoep.



Vanavond praat de gemeente met de buurt over hoe het nu verder moet met het populaire pierenbadje.

