De kluis is gevonden in een akker bij Erm (foto: Facebook / Politie Zuidoost-Drenthe)

ERM - In Erm heeft de politie een kluis gevonden.

De kluis lag in een akker en was leeg. Van wie de kluis is, is onduidelijk. De politie doet op Facebook een oproep aan de eigenaar zich te melden. Ook mensen die denken te weten van wie de kluis is, wordt gevraagd contact met de politie op te nemen.