Drie maanden cel voor hardleerse stalker van meisje (15) uit Zuidlaren

De man stalkt het meisje en haar familie onder meer via Facebook (foto: pixabay.com)

ASSEN - Een 32-jarige man uit Zwolle moet van de rechtbank in Assen drie maanden de cel in. Ondanks twee veroordelingen voor het stalken van een 15-jarig meisje uit Zuidlaren, probeert hij steeds weer contact te zoeken met het kind.

Vorig jaar werd de man veroordeeld tot zeven maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. Omdat hij daarna weer contact probeerde op te nemen en weigerde zich te laten behandelen in een kliniek, moet hij die drie maanden nu uitzitten, oordeelde de rechtbank.



Verliefd

De Zwollenaar is naar eigen zeggen verliefd op het meisje. Hij ontmoette haar zo’n zes jaar geleden tijdens een vakantie en valt haar en haar ouders sindsdien lastig. Hij probeert op allerlei manie​​r​en​​​​​ in contact te komen met het gezin. Zo stuurt hij brieven en valt hij de ​familie ​lastig op Facebook. Een paar jaar terug ging hij ook naar de school van het kind in Zuidlaren.



Dat het meisje en haar ouders niks van hem moeten weten, dringt niet tot de man door. Onlangs hebben de ouders van het meisje opnieuw aangifte tegen hem gedaan.



Eerdere veroordeling

De Zwollenaar werd in 2015 voor het eerst veroordeeld. Toen kreeg hij vier maanden voorwaardelijke celstraf. De officier van justitie eiste twee weken geleden dat de man die nu ook moet gaan uitzitten, maar dat wil de rechtbank nog niet. Als hij weer in de fout gaat als hij vrij is, riskeert hij die straf wel, waarschuwde de rechtbank.