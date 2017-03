Emmerhout krijgt 45.000 euro voor speelveld

Plaatselijk Belang Barger-Oosterveen krijgt 25.000 euro voor de verbouwing van een schoolgebouw (foto: Jan Anninga)

EMMEN - Wijkbelangen Emmerhout krijgt 45.000 euro voor een multifunctioneel speelveld. Het geld komt uit het Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken.

Naast Emmen kreeg Plaatselijk Belang Barger-Oosterveen een cheque van 25.000 euro voor de verbouwing van een schoolgebouw tot buurthuis. En Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord kreeg een bedrag van 12.500 euro voor een pumptrackbaan. Dat is een soort fietscrossbaan, ook geschikt voor skateboards, inline skates en rolschaatsen.



Het Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken is bedoeld voor initiatieven van bewoners. Bewoners kunnen subsidie aanvragen als ze een idee hebben om hun buurt, dorp of wijk te verbeteren.