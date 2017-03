Kinderen flitsen snelheidsduivels in Norg

Kinderen flitsten vandaag in Norg (foto: RTV Drenthe)

NORG - De kinderen in Norg zijn het zat dat automobilisten door hun dorp scheuren. Het is de hoogste tijd dat er een stevige waarschuwing wordt uitgedeeld. En dat doen ze zelf.

De overtreders krijgen geen bekeuring, maar worden wel aangesproken op hun gedrag. Want dat heeft meer effect, denkt Veilig Verkeer Nederland.



"Wanneer een agent een bekeuring uitschrijft, reageert niemand positief. Want je moet immers geld betalen. We willen nu op een positieve manier aandacht schenken aan de snelheid. We denken dat mensen er dan ook sneller iets mee gaan doen", vertelt Robin Inpijn van Veilig Verkeer Nederland.