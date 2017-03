Zendamateurs krijgen nog altijd 'machtig gevoel' dankzij radiotelescoop Dwingeloo

DWINGELOO - Een ster of maan onderzoeken of simpelweg een plaatje sturen naar de andere kant van de wereld via de maan: het kan bij de radiotelescoop in Dwingeloo.

Dit jaar is het precies tien jaar geleden dat vrijwilligers de schotel in handen kregen. Professionals gebruikten de schotel niet meer en dus ging er een nieuwe wereld open voor zendamateurs."Deze grote schotel opent echt een window naar de ruimte toe. Je voelt je als mens zo klein, het is echt een machtig gevoel. Je krijgt signaaltjes van de maan. En ook uit de melkweg van andere satellieten", vertelt Frans de Jong enthousiast. Hij is voorzitter van de stichting Camras, die de telescoop beheert. "Het voelt bijna alsof je iemand van de NASA bent. Ik ben zo gelukkig dat dit zomaar kan in het amateurbereik, echt geweldig."Tien jaar geleden kregen de vrijwilligers de schotel. Roestend en al, maar hij is gerenoveerd en een monument geworden. Het onderhoud doen de vrijwilligers zelf.Vooralsnog is er in Dwingeloo geen contact gelegd met buitenaards leven, maar een fotootje sturen via de maan is niet zo moeilijk. Bijvoorbeeld met zendamateurs elders op de wereld. Wilt u ook een foto richting de maan sturen? Dat kan binnenkort. De schotel is in de zomer open voor publiek.