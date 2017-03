'Terugdringen bestrijdingsmiddelen in Drentse sloten moet sneller'

Er zouden nog veel te veel bestrijdingsmiddelen in het Drentse water zitten (foto: pixabay.com)

ASSEN - 74 verschillende bestrijdingsmiddelen zitten er in de Drentse sloten, plassen en vijvers. Dat blijkt uit de Atlas Bestrijdingsmiddelen. Het internationale vrouwen- en milieunetwerk WECF vroeg de cijfers op.

"Gemiddeld vinden we veertien actieve stoffen in oppervlaktewater in Drenthe en in totaal 74 stoffen. Ik ben geschrokken, het is schrikbarend", aldus Margriet Samwel-Mantingh van WECF.



Dirk Bruins van LTO Noord en waterschap Drents Overijsselse Delta vindt het jammer dat er nu alarm wordt geslagen. "Als je kijkt naar de afgelopen decennia dan is de milieubelasting van dit soort stoffen met 85 procent afgenomen en de rol die landbouw daarin gehad heeft. Is dat voldoende? Nee, daarom hebben we gezegd dat we emissieloos willen telen in de toekomst. Maar dat kun je niet van vandaag op morgen verwachten." Daarom wil LTO in 2030 naar de nul toe.



Sneller

Volgens Margriet Samwel-Mantingh gaat dit niet snel genoeg. "Er zijn veel programma's. Bij de sloot mag niet gespoten worden, er zijn spoelplaatsen ingericht en er zijn stoffen die verboden zijn. Maar de stappen zijn niet voldoende. Zolang het spuiten van bestrijdingsmiddelen mag, is het niet te voorkomen dat de stoffen in het grondwater terechtkomen."



Niet alleen landbouw

Bruins geeft aan dat het terugdringen van bestrijdingsmiddelen niet sneller kan. "Ook wij willen zo snel mogelijk stappen nemen. Maar je moet ook kijken wat realistisch is. Het is jammer dat de focus op de landbouw ligt. Vooral omdat we grote stappen hebben gemaakt."