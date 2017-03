Meerdere ongelukken op A28 leiden tot opstoppingen

Bij het ongeval zijn meerdere auto's betrokken (foto: Persbureau Meter)

DE WIJK - Op de A28 tussen De Wijk en Zuidwolde zijn aan het begin van de avond twee auto-ongelukken geweest.

In beide gevallen gaat het om kop-staartbotsingen. De ongelukken gebeurden op zo'n 200 meter van elkaar. Volgens de politie is niemand gewond geraakt.



Door de ongelukken liep het verkeer op de snelweg vast. Er was tijdelijk een rijstrook dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Weggebruikers zijn over de vluchtstrook geleid.