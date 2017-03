Ook Oranjemannen naar Emmen

Joop Fiege komt met Oranje naar Emmen op 7 mei

HANDBAL - De mannen van bondscoach Joop Fiege spelen de derde EK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland op zondag 7 mei in sporthal Angelslo in Emmen, de thuishaven van E&O.

Het duel begint om 14.00 uur.



Nummers 3 en 4 van de poule

Na de eerste twee poulewedstrijden, tegen Denemarken en Hongarije staat Oranje puntloos derde. Aanstaande opponent Letland is terug te vinden op plek vier. Alleen de eerste twee ploegen van de poule plaatsen zich voor het EK dat volgend jaar in Kroatië wordt gehouden.



Twee keer tegen Letland

Op 3 mei staat het uitduel tegen Letland op het programma. Fiege en zijn mannen zullen beide duels moeten winnen om uitzicht te houden op deelname aan het Europees Kampioenschap.



Dames

Twee weken geleden speelden de Oranje-dames nog een oefenduel in Emmen tegen IJsland. De hal was toen (zelfs meer dan) uitverkocht.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden