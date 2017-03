Hoogeveense advocaat uit zijn ambt gezet

HOOGEVEEN - De Hoogeveense advocaat Michel van Daatselaar mag niet meer werken als advocaat.

Dat meldt Dagblad van het Noorden Van Daatselaar ging vijf keer de fout in. De Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden besloot dat hij voor al deze keren uit zijn ambt wordt gezet.Cliënten hadden bij de noordelijke deken Rob Geene, hoofd van de Nederlandse Orde van Advocaten, geklaagd over Michel van Daatselaar. De klachten waren zo zwaar dat de deken ook zelf besloot om een bezwaar in te dienen bij de Raad van Discipline.GelogenVan Daatselaar loog onder andere tegen een cliënt. Zo zei hij dat hij een verzoek voor een echtscheiding bij de rechtbank had ingediend, terwijl dit niet zo was. "Dat is een doodzonde in ons vak. Dat gaat buiten de gedragsnormen van de advocaat", aldus Rob Geene. Verder wil Geene niet op de zaak ingaan, zegt hij tegen RTV Drenthe.In december 2016 werd Van Daatselaar ook op de vingers getikt en geschorst voor zes weken.