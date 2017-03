Gouden duo Brandsma/Blom moeten MSC redden

VOETBAL - Een dag na het ontslag van het trainersduo Bas Bijen/Herman Scherpen heeft MSC al een oplossing gevonden voor de ontstane vacatures. Tot het einde van het seizoen keren Leo Blom en Jan Derk Brandsma terug om de club uit Meppel te behoeden voor degradatie uit de hoofdklasse B van het zondagvoetbal. Op dit moment staat MSC op de 13e plaats. Dit betekent, aan het einde van de rit, dat de Meppelers zijn veroordeeld tot het spelen van promotie/degradatiewedstrijden.

Blom en Brandsma gaan de interim-klus bij MSC combineren met het hoofdtrainerschap bij ‘d Olde Veste’54. De Steenwijker zaterdageersteklasser heeft ingestemd met het verzoek van de heren om bij MSC het seizoen af te maken.Het duo zwaaide van 2009 tot 2015 ook al de scepter bij MSC en kenden in die tijd vele successen. Zo promoveerden ze naar de hoofdklasse, bereikten ze meerdere keren de nacompetitie en stonden ze op de drempel van promotie naar de Topklasse . Nu moeten zij er dus voor zorgen dat MSC zich handhaaft in de hoofdklasse.Het bestuur van MSC beëindigde dinsdagavond het contract met de hoofdtrainers Bijen en Scherpen, omdat het onvoldoende vertrouwen had dat de samenwerking tussen trainers en spelers de komende weken zou leiden tot handhaving in de hoofdklasse.MSC-voorzitter Arjan Jonkers is blij met de snelle oplossing. "Natuurlijk is het erg vervelend wat er allemaal is gebeurd. Het voortijdig beëindigen van de samenwerking met trainers is nooit leuk. Een garantie dat het gaat lukken is het ook niet, maar het belang van de vereniging staat altijd voorop. En dat belang is dat iedereen zo gemotiveerd mogelijk is én wordt om voor lijfsbehoud te strijden. Wij zijn blij dat Leo en Jan Derk ons in deze moeilijke situatie willen helpen. Ik denk dat zij op dit moment de beste oplossing zijn. Zij kennen een groot aantal spelers en hebben MSC al een paar keer zien spelen. Een lange voorbereidingsperiode om aan de slag te gaan hebben zij dus niet nodig. En die tijd is er ook niet. We spelen in zes weken tijd acht finales in de competitie. Handhaving is het doel."Blom en Brandsma staan vrijdagavond voor het eerst voor de groep en nemen zaterdag in de uitwedstrijd tegen SWZ Boso Sneek voor het eerst plaats op de bank.