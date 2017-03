Politie is automobilist gevaarlijke inhaalactie N48 op het spoor

HOOGEVEEN - Het lijkt niet lang meer te duren voordat bekend is wie verantwoordelijk is voor de levensgevaarlijke inhaalactie op de N48 tussen Hoogeveen en Ommen.

De nog onbekende automobilist haalde een vrachtwagen in, maar botste daarbij bijna frontaal op een bedrijfsbusje en een aantal andere auto's. In het bedrijfsbusje zat een koerier uit Oude Pekela. Hij filmde de actie met een zogeheten dashcam.Een speciaal verkeersteam van de politie doet onderzoek naar het incident van afgelopen maandag."We hebben het filmpje gekregen en onze mensen van het verkeershandhavingsteam zijn ermee aan de slag. We zijn aan het onderzoeken wie er in de auto zat", vertelt een politiewoordvoerder tegen RTV Oost In de auto zou een vrouw hebben gezeten. Omdat het kenteken van de auto bekend is, lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat de identiteit bekend is."We hebben een kenteken. Dus daar kunnen we mee aan de slag. Maar het wil niet zeggen dat de eigenaar op dat moment achter het stuur zat. Dat moet worden uitgezocht en daarom is het belangrijk dat we ook met getuigen in gesprek gaan."Als de bestuurder bekend is, gaan alle gegevens van de politie naar het Openbaar Ministerie. De officier van justitie gaat dan een beslissing nemen over wat er met de bestuurder moet gebeuren.Steeds vaker duiken filmpjes op van gevaarlijke situaties op de weg, maar dat betekent volgens de politie niet dat er een toename is van het aantal incidenten."Doordat steeds meer mensen een dashcam hebben, zie je dat dergelijke beelden ook steeds vaker naar buiten komen. De beelden worden dan vaak gedeeld op Facebook. Maar dit gevaarlijke gedrag zien we al langer. Er is niet sprake van een toename, maar het wordt gewoon vaker gedeeld."