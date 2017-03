Waarnemend commissaris van Drenthe vrijdag bekend

ASSEN - Vrijdag wordt bekend wie de waarnemend commissaris van de koning in Drenthe wordt. De ministerraad beslist daar dan over, zo is de verwachting.

Een afvaardiging vanuit Provinciale Staten had vandaag in Den Haag overleg met minister Ronald Plasterk van binnenlandse zaken over mogelijke kandidaten voor de waarnemerspost.Daar is uiteindelijk een positief advies gegeven over een van de kandidaten, zo bevestigt vice-voorzitter van Provinciale Staten Johan Baltes (VVD). Baltes wil niet zeggen uit hoeveel kandidaten Drenthe de keuze had. Op de procedure rond de aanstelling van de tijdelijke waarnemer rust verder geheimhouding.Twee weken geleden kreeg de minister van Provinciale Staten een profielschets voor de aanstelling van de waarnemend commissaris. Die moet tijdelijk de opgestapte Jacques Tichelaar opvolgen. De verwachting is dat de waarnemersklus tot eind dit jaar duurt.De Drentse politiek wil een waarnemer die de indirecte Drentse cultuur begrijpt en een noordelijke inslag heeft, die ruime ervaring heeft en over een goed netwerk beschikt om in Den Haag de Drentse belangen goed onder de aandacht te brengen. Daarnaast moet de waarnemer warm en benaderbaar zijn, nuchter en relativerend, en over een goed gevoel voor humor beschikken.Verder is als voorwaarde gesteld dat de waarnemend commissaris niet de ambitie moet hebben om vervolgens ook de nieuwe commissaris van Drenthe te worden. De sollicitatieprocedure voor die vacature begint voor de zomervakantie en moet voor het eind van dit jaar leiden tot een nieuwe commissaris van de koning.Drenthe moet op zoek naar een nieuwe commissaris, omdat Jacques Tichelaar op 1 maart opstapte. Tichelaar raakte in de problemen, doordat hij zijn schoonzus naar voren had geschoven voor een klus in een provinciaal gebouw.Minister Plasterk heeft op 10 maart eervol ontslag verleend aan Tichelaar, die sinds 1 mei 2009 commissaris van de koning was in Drenthe.