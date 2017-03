Oplossing voor onveilige situatie rondom pierenbadje Emmermeer

EMMEN - Het hek om het pierenbadje in de wijk Emmermeer mag blijven staan. Dat zegt Jan de Klein, beheerder van het zwembad. Vanavond praatte de gemeente met Jan de Klein en buurtbewoners over de toekomst van het zwembad.

De gemeente vindt de verkeerssituatie rondom het pierenbadje onveilig. Zo moeten kinderen vanuit de speeltuin om het hek, over de weg naar het pierenbadje lopen.Tijdens de bijeenkomst werd besloten dat er een draaideur in het hek komt en dat er een extra voetpad wordt aangelegd. Dat moet ervoor zorgen dat kinderen veilig van de speeltuin naar het pierenbad kunnen lopen."De deur komt aan de kant van het voetbalveld. Een voetpad wordt aangelegd van het voetbalveld naar de speeltuin. Zo kunnen kinderen veilig van de speeltuin naar het zwembad", aldus Jan de Klein.Het hek werd vorig jaar in eerste instantie geplaatst omdat het water van het badje toen niet schoon genoeg was. Het hek voorkomt dat kinderen met emmertjes en zand vanuit de speeltuin naar het pierenbadje lopen.