Einde vogelgriep in zicht, ondanks nieuwe uitbraak in De Wijk

DE WIJK - Ondanks een nieuwe uitbraak van vogelgriep in De Wijk, lijkt het einde van de epidemie in zicht.

Dat zegt voorzitter Eric Hubers van LTO Noord. "Je merkt dat de epidemie terugloopt. Ook in de landen om ons heen zie je dat het aantal besmettingen afneemt", vertelt Hubers aan RTV Oost "Het weer wordt nu ook beter. Door warmte en zonlicht heeft het virus het moeilijk. Dus het is te verwachten dat het virus uitdooft."Het nieuwe geval van vogelgriep in De Wijk kwam vorige week aan het licht. "We waren bij een bijeenkomst over vogelgriep en daar kregen we het bericht dat op een hobbybedrijf in De Wijk vogelgriep was vastgesteld. Dat was een enorme domper", aldus de LTO-voorzitter.De hobbyboer uit De Wijk had twintig kippen. Negentien waren al dood, één is afgemaakt. In de buurt werden ook dode wilde watervogels gevonden."Dit geeft toch aan dat het virus nog steeds rondwaart en betekent dat de ophokplicht in stand wordt gehouden", zegt Hubers. Volgens hem is dat vooral een strop voor mensen die vrije uitloopkippen hebben. Zij kunnen hun eieren nu niet als vrije uitloopeieren verkopen en lijden daardoor schade."Maar het is wel ter bescherming van het pluimvee. Als je kippen nu buitenlaat, loop je het risico dat ze besmet raken met de vogelgriep." Hubers zegt dat er sinds de Kerst geen besmettingen meer zijn geweest op commerciële pluimveebedrijven, maar alleen nog bij een paar hobbyboeren, zoals nu dus in De Wijk.