E&O geen partij voor Hurry Up: 38-27

Hurry Up won ruim van E&O en is nu zeker van de kruisfinales

HANDBAL - Tevreden was hij, ondanks een 38-27 zege in de derby tegen E&O, niet. Martin Vlijm, trainer/coach van Hurry Up had zich namelijk gestoord aan de prestatie van zijn team in de tweede helft. Daarmee verdween het goede gevoel van een uitstekende eerste helft volledig bij de Amsterdammer.

Toch viel er voor de Zwartemeerders wel iets te vieren, want door de zege op de buurman is Hurry Up zeker van de kruisfinales om de landstitel.



Strijd om de poulewinst

Alleen de eindklassering in kampioenspoule B is nog onzeker. Hurry Up leidt de poule met 9 punten uit 5 wedstrijden. Dan volgt Volendam met 5 uit 4 en BEVO heeft 4 punten uit 4 duels. Als Volendam zaterdag in eigen hal wint van BEVO dan kan die ploeg Hurry Up op doelsaldo nog passeren, tenzij Hurry Up in de laatste wedstrijd van de poule (uit bij BEVO) minimaal een punt pakt. In dat laatste geval ontloopt Hurry Up in de kruisfinales de favoriet voor de landstitel, meervoudig landskampioen Lions.



"Ik hoop op BEVO"

Wanneer Hurry Up in Slowakije geschiedenis hoopt te schrijven, door via MSK Sala door te dringen tot de halve finale van de EHF Challenge Cup, spelen Volendam en BEVO tegenelkaar. "Ik had het duel graag gezien", aldus Vlijm. "Ik heb bij beide clubs gewerkt, maar heb het meeste gevoel toch met BEVO. Ik hoop dat ze minimaal gelijkspelen, dan is voor ons de druk eraf in de laatste poulewedstrijd en zijn we zeker van de eerste plaats. Aan de andere kant moeten we, om kampioen te worden, ook van Lions winnen. Als dat nu in de halve finale gebeurt of in de finale maakt in principe niet uit."



Veel variatie

Hurry Up startte tegen E&O geconcentreerd en zeer trefzeker. E&O begon slordig, leverde de ballen gemakkelijk in en de thuisclub walste in de eerste minuten over de Emmenaren heen. Binnen vier minuten was het 4-0 en was eigenlijk het verschil al gemaakt. E&O kwam nog terug tot 7-4, maar binnen het kwartier stond er 13-5 op het scorebord. Tommie Falke bleek de grote plaaggeest voor zijn oude club met vijf treffers in die eerste vijftien minuten. In het tweede kwartier bediende Ronald Suelmann het kanon. Met zes treffers (net zoveel als Falke in de eerste helft) bepaalde de rechteropbouwer, dankzij de creativiteit van Vaidas Trainavicius, de ruststand op 23-13. "Dat was echt prima", vond Vlijm. "Ik denk dat we het publiek hebben laten genieten."



De tweede helft was een stuk minder sterk van de thuisclub, dat veel fouten maakte in de aanval en de dekking. Concentratieverlies zorgde ervoor dat E&O de tweede helft maar met één treffer verschil verloor: 15-14. Vlijm: "Daar baal ik van. In deze fase van het seizoen moet je 59 minuten lang scherp zijn. We doen mee voor de prijzen, maar moeten dan ook als team laten zien dat we stappen maken. Dat hebben we niet gedaan."



Door: Niels Dijkhuizen