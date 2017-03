Havelte is toe aan een miljoenen kostende opknapbeurt

Herinrichting van het Piet Soer plein in Havelte (foto NOHNIK Architecture) Zicht op de molen moet terug (foto NOHNIK Architecture) Meer wandelroutes in Havelte (foto NOHNIK Architecture)

HAVELTE - Het dorp Havelte is er de afgelopen jaren niet mooier op geworden, vanwege veel achterstallig onderhoud. Bovendien mist het dorp een centrale ontmoetingsplek.

Daar moet verandering in komen en dus bedacht het dorp, onder leiding van Jorrit Noordhuizen, een plan. Kosten: 4,5 miljoen euro.



Handen uit de mouwen

Het plan is volgens Noordhuizen, zelf inwoner van Havelte en landschapsarchitect, zo gemaakt dat er meer eenheid komt in het dorp. Daardoor wordt het ook aantrekkelijker om er te wonen en te verblijven.



Noordhuizen: "Havelte heeft de kans in zich om een aantrekkelijke plek te zijn voor recreanten, maar ook voor de bewoners. We leggen nieuwe wandelroutes van en naar het centrum aan, we herstellen oude lanen en we maken plekken waar je graag zou willen zijn."



Samen met de dorpsgemeenschap

Noordhuizen maakte het plan samen met de dorpsgemeenschap Havelte. De gemeente heeft de eerste anderhalf miljoen euro toegezegd. Volgens wethouder Homme Geertsma een mooi plan dat, zolang er geld is, in fases kan worden uitgevoerd.



Het eerst zijn het centrum rondom het Piet Soerplein en de kleine brink aan de beurt. Daarna volgen andere plekken als het Waterbolkpark en het Churchillplantsoen. Maar dan moet er wel voldoende geld zijn.



Eerst maar eens schoonmaken

Ondertussen worden de inwoners van Havelte zelf ook opgeroepen om de handen uit de mouwen te steken. En dat kan volgens Noordhuizen ook wel. "Je zou kunnen beginnen met opruimen. Het is hier en daar ontzettend rommelig en er is veel achterstallig onderhoud. Je ziet heel veel oude bankjes en prullenbakken. Het ziet er niet uit. Eerst maar de boel schoonmaken."

Door: Andries Ophof Correctie melden