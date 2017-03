Grote brand in Exloo: drie boerderijen in lichterlaaie

EXLOO - In Exloo is vannacht brand uitgebroken in drie boerderijen aan de Zuiderhoofdstraat.

De omvang van de brand is enorm. Volgens verslaggever Jeroen Kelderman lijkt het 'alsof er een vliegtuig is neergestort in Exloo'. Eén boerderij is inmiddels helemaal in de as gelegd. Twee andere boerderijen staan nog in brand.De brandweer zet groots in om het vuur te blussen. Burgemeester Jan Seton is naar de plek van de brand gekomen om poolshoogte te nemen.