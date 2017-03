Vrachtwagen raakt van A28 bij Spier

Vrachtwagen van de weg geraakt (foto: Persbureau Meter) Een deel van de lading kwam op de weg terecht (foto: Persbureau Meter) De truck ligt naast de weg in een bosgedeelte (foto: Persbureau Meter)

SPIER - Op de A28 tussen Hoogeveen en Assen is vanmorgen vroeg een vrachtwagen van de weg geraakt. De truck ligt naast de weg in een bosgedeelte tussen Spier en Smalbroek en is een deel van zijn lading verloren.

Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Ook een paar auto's stonden aan de kant van de weg. De rechterrijstrook is afgesloten.



De politie leidt het verkeer om het ongeluk heen.