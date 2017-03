Lichaam gevonden in afgebrande panden Exloo

EXLOO - Tussen de resten van de afgebrande panden in Exloo is vanmiddag een lichaam gevonden. Mogelijk gaat het om de mannelijke bewoner van de boerderij met wie sinds de brand van vannacht geen contact meer is geweest.

Politiehonden hebben vanmiddag na het nablussen gezocht naar resten in de uitgebrande distilleerderij. Die honden hebben de stoffelijke resten gevonden. De vrouw van de bewoner was op het moment dat de brand uitbrak niet thuis.​Het is niet duidelijk of de gevonden persoon door de brand is omgekomen.De brand brak vannacht rond kwart voor twee uit bij de voormalige distilleerderij Turv. Een woonboerderij en twee schuren werden in de as gelegd.