Pieter Sijpersma vertrekt als hoofdredacteur Dagblad van het Noorden

Sijpersma vertrekt in september als hoofdredacteur bij Dagblad van het Noorden (foto: archief RTV Drenthe)

GRONINGEN - Pieter Sijpersma stopt per 1 september als hoofdredacteur van Dagblad van het Noorden. Hij blijft verbonden aan de NDC mediagroep als adviseur van de directie.

Sijpersma maakte dat vandaag bekend tijdens een zitting van de redactieraad van de krant, meldt Dagblad van het Noorden "Na dertien jaar is het beter voor de krant dat er een nieuwe man of vrouw aan het roer komt", laat hij weten. Sijpersma vindt september een mooi moment voor zijn opvolger, omdat de krant dan met een uitbreiding van haar digitale aanbod komt.Sijpersma is sinds 2004 hoofdredacteur van DvhN.