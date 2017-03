Geen vervolging voor fatale mishandeling Tom de Munter tijdens TT Nacht

ASSEN - De officier van justitie heeft besloten de zaak tegen de man die wordt verdacht van de dood van Tom de Munter tijdens de de TT Nacht in Assen in 2015 te seponeren. Volgens het OM is er te weinig bewijs.

De 30-jarige verdachte uit Schiedam werd begin vorig jaar aangehouden op verdenking van zware mishandeling van een slachtoffer met de dood tot gevolg. Het onderzoeksteam heeft geprobeerd te achterhalen wat er is gebeurd, maar dat heeft onvoldoende aanknopingspunten opgeleverd.In de TT-nacht van vrijdag 26 juni op zaterdag 27 juni werd de 24-jarige Tom de Munter uit Assen ernstig gewond aangetroffen op de Groningerstraat in Assen. Hij overleed later in het ziekenhuis.Het rechercheteam heeft een aantal getuigen kort geleden geconfronteerd met een film waarin de gebeurtenissen van de bewuste avond op een rij zijn gezet. De politie hoopte dat dit nieuwe informatie zou opleveren, maar dat is niet gebeurd.De nabestaanden zijn in een gesprek met het onderzoeksteam geïnformeerd over de beslissing van het Openbaar Ministerie.