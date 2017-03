Stelling: Ik stap niet in een trein zonder machinist

ASSEN - ProRail wil eind dit jaar beginnen met een proef met treinen zonder machinist. De treinen zouden dan op de automatische piloot over het spoor moeten gaan rijden.

Volgens een woordvoerder rijden metro's in het buitenland al jaren zonder machinist en kun je die techniek ook toepassen op de trein. Er zit straks nog wel een machinist in de trein, maar die houdt alleen een oogje in het zeil.Vindt u een zelfrijdende trein een goed idee, of vindt u een trein zonder machinist onveilig?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren was de stelling: Ook ik geef aan Giro555. Meer dan 80 procent van de stemmers is dat niet van plan. In totaal brachten 1,236 mensen een stem uit.