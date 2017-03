Brandweer Assen zoekt duikers: 'Het is een waardevol vak'

Een duiker aan het werk (foto: persbureau Meter)

ASSEN - Brandweer Assen is op zoek naar nieuwe vrijwillige brandweerduikers.

Het duikteam van de brandweer in Assen is één van de twee vrijwillige duikteams in Noord-Nederland.



Opleiding

"Eigenlijk ben je gewoon professional", vertelt Jurjen Timmerman van de brandweer. "Je hebt dezelfde opleiding en bekwaamheid als een beroepsduiker bij de brandweer. Alleen je doet het naast je werk. Op het moment dat er een oproep of een alarmering is, wordt je opgepiept en ga je voor een auto te water of persoon te water naar de plek van het incident."



Alleen

"Het is een vak apart. Bij sportduiken is iedereen gewend om met twee personen onder water te gaan. Brandweerduikers werken alleen", aldus Timmerman. "Je gaat alleen onder water in de Nederlandse wateren waar het zicht niet al te best is. En dan ga je op zoek om mensen te redden. Het is een waardevol vak."



Brandweerduikers houden zich niet alleen bezig met duiken, maar worden ook ingezet bij het blussen van een gewone brand. Dat doen ze samen met zestig andere vrijwilligers van de brandweer Assen.