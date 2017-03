Grote honden in beslag genomen in Schoonebeek

Het team van Alberto Stegeman maakt opnames in Schoonebeek (foto: RTV Drenthe) Alberto Stegeman volgt de eigenaresse van de honden (foto: RTV Drenthe)

SCHOONEBEEK - De dierenambulance heeft vanochtend veertien grote honden meegenomen uit een huis in Schoonebeek. Een aantal dieren stond op straat met elkaar te vechten.

Het gaat volgens een woordvoerder van de dierenambulance om het hondenras Preso Canario. "Laat ik het zo zeggen: die zijn niet heel lief."



Verzonnen

De stichting kreeg een melding van de eigenaresse van de honden. "Ze vertelde ons dat ze na trammelant met haar ex op straat was gezet", aldus de woordvoerder. Maar aangekomen in Schoonebeek merkten de medewerkers van de Dierenambulance al dat die melding niet helemaal de waarheid was.



De honden bleken op straat te staan, dit bevestigt de politie die aanwezig was als bemiddelaar. "Twee honden waren ook al met elkaar aan het vechten", vertelt Kalina Pruntel namens de politie. De eigenaresse van de honden bleek het verhaal over de trammelant met haar ex verzonnen te hebben.



Ze wordt al een tijdje gevolgd door programmamaker Alberto Stegeman wegens mogelijke oplichting. Op zondag 9 april zendt SBS6 het programma Undercover in Nederland uit, waarin "allerlei duistere zaken worden ontmaskerd door Stegeman."



Oplichting

Zowel bij de politie als bij de gemeente is niets bekend over mogelijke oplichtingspraktijken. "Er zou iets met oplichting zijn", vertelt Pruntel namens de politie. "Iets in Europees verband, maar daar weet ik ook niet het fijne van. Ze is in ieder geval bij ons niet bekend", aldus de woordvoerder.



Bij de gemeente is ook niets bekend over mogelijke oplichting. "We weten dat Alberto Stegeman haar al een tijdje volgt omdat ze een oplichter zou zijn", vertelt gemeentewoordvoerder Anita Klingenberg. Mogelijk speelt er iets tussen haar en de kennelbaas bij wie de honden eerst opgevangen werden.



De gemeente laat de honden nu volgens protocol keuren, daarna neemt het de dieren in beslag.

Door: Ronald Oostingh Correctie melden