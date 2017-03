Brand komt hard aan in Exloo: 'Het is verschrikkelijk, ook voor het dorp'

EXLOO - De brand van afgelopen nacht bij voormalig distilleerderij Turv in Exloo is hard aangekomen in het dorp.

"Het is verschrikkelijk", zegt een vrouw die geëmotioneerd naar de smeulende puinhopen staat te kijken. Ze is een van de vele mensen in het dorp die een kijkje komt nemen bij het totaal verwoeste bedrijf. Brandweermannen zijn vanmorgen nog druk bezig met nablussen. Af en toe laait het vuur weer op, met name in de schuur waar de gebinten nog van overeind staan.Op straat wordt ook druk gespeculeerd over de oorzaak van de brand, maar daar met een journalist over praten gaat de meeste mensen een stap te ver. "Dit is een klein dorp moet u weten", aldus een van de inwoners. Het pand een Drentse hallenhuisboerderij uit de achttiende eeuw werd bewoond door Matthieu en Helmy Smakman. De vrouw was op het moment van de brand niet thuis, maar het is onduidelijk wat er met Matthieu Smakman is gebeurd.De straten en tuinen worden vanmorgen schoongemaakt. Door de brand zijn overal zijn roetdeeltjes terecht gekomen. Een gespecialiseerd schoonmaak bedrijf is bezig om de winkel Schutrups Schoenen schoon te maken. "We hebben geluk gehad", zegt eigenaar Jan Schutrups. "De brandweer heeft ons pand nat gehouden om te voorkomen dat het vuur oversloeg."Volgens voorzitter van de historische vereniging Roelof Hoving is met de brand een beeldbepalend pand in Exloo verloren gegaan. "Het was nog een van de weinige historische panden in Exloo. Gebouwd in de 18e eeuw door de familie Bebinghe. Het stond dan ook bekend als het Bebinghehoes en er was jarenlang een museumboerderij in gevestigd. Het hoort gewoon bij Exloo. Het centrum is nu echt in het hart geraakt."De eigenaren, Matthieu en Helmy Smakman, hebben bijna twee miljoen euro geïnvesteerd om het bedrijf op te zetten. In de distilleerderij kon 2.500 liter sterke drank per dag gestookt worden. "Dit is erg. D'r is heel veel inspanning geleverd om er iets moois van te maken en daar had de hele Hondsrug van kunnen profiteren", aldus Schutrups.Begin deze maand werd bekend dat de familie Smakman het bedrijf te koop had gezet voor drie miljoen euro.De ondernemer houdt zich op de vlakte als het gaat om de perikelen rond de familie Smakman in het dorp. "Hij mocht graag provoceren, aan de andere kant denk ik ook we moeten ons in Exloo ook niet gek laten maken. Ik was het niet altijd met zijn stellingen eens. Laat ik het daar op houden", aldus Schutrups.