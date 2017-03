Australische papegaaien krijgen de ruimte in opvang Erica

De papegaaien worden losgelaten in de nieuwe kooi (foto: Steven Ophoff/RTV Drenthe) Een papegaai gaat op verkenning (foto: Steven Ophoff/ RTV Drenthe)

ERICA - Papegaaienopvang World of Birds Foundation in Erica neemt vandaag een van de grootste papegaaienverblijven van Nederland in gebruik.

De nieuwe kooi is speciaal bedoeld voor de opvang van Australische papegaaien en parkieten.



Te dikke papegaaien

"We wilden al langere tijd heel graag een grote volière voor onze Australische papegaaien en parkieten. Want als die niet genoeg ruimte hebben om te vliegen worden ze te dik", zegt Michel van der Plas van de papegaaienopvang. "In het wild moeten ze heel ver vliegen om hun kostje bij elkaar te scharrelen, en hier hebben ze nu eigenlijk te weinig ruimte.We hebben moeite om ze op het goede gewicht te houden."



1.500 vogels

De papegaaienopvang zit in een kassencomplex bij Erica. Er worden nu ruim 1.500 vogels opgevangen. "We hebben van alles, van zebravinken tot neushoornvogels", zegt Van der Plas. "Maar het het overgrote deel bestaat uit papegaaien en parkieten. De meeste vogels komen van particulieren."



Groot

De Australische papegaaien en parkieten gaan er flink op vooruit met hun nieuwe verblijf. "Ze zitten nu nog in een kooi van 40 vierkante meter. De nieuwe volière is 350 vierkante meter, met een afmeting van 28 meter lang en 12,5 meter breed. Het is één van de grootste in Nederland. We beginnen met 30 vogels, en langzamerhand komen er meer bij", aldus Van der Plas



Belangstellenden kunnen de nieuwe kooi komende zaterdag en zondag bewonderen. Dan houdt World of Birds Foundation een open dag.