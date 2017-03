Burgemeester Seton: Dorpsbijeenkomst om brand Exloo te bespreken

EXLOO - Inwoners van Exloo kunnen binnenkort op een speciale dorpsbijeenkomst verhalen uitwisselen over de brand van afgelopen nacht in distilleerderij Turv.

"De brand heeft de inwoners van Exloo geraakt", zegt burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger-Odoorn. "Het slaat een gat in het centrum van Exloo en dat is nu ook pijnlijk zichtbaar. Als je van je dorp houdt en je ziet dat gebeuren, dat raakt mensen. En het raakt ons ook. In eerste instantie was de zorg voor de bewoners, maar we zullen ook zorg besteden aan de omwonenden en de gevoelens die in het dorp spelen.""De dorpsbijeenkomst is bedoeld om het incident te bespreken. Mensen kunnen dan vertellen wat ze hebben gezien, wanneer ze het voor het eerst hoorden en over zorgen die ze over hun eigen woning hadden", legt Seton uit. "Daarnaast kunnen we vanuit de gemeente en diensten aangeven wat er vannacht is gebeurd."Na de dorpsbijeenkomst zal er volgens Seton misschien ook een keer gesproken worden over de verhoudingen binnen het dorp. "Er zal wellicht een gesprek volgen over de verhalen dat de bewoners van het pand niet zo goed lagen bij een deel van de inwoners van het dorp." De burgemeester benadrukt dat dit niet op de geplande dorpsbijeenkomst besproken zal worden.