Kwakkelend Red Giants en David Svaikovski per direct uit elkaar

Red Giants (foto: RTV Drenthe)

BASKETBAL - David Svaikovski heeft zaterdag tegen Leiden z'n laatste wedstrijd voor Red Giants gespeeld.

De guard uit Litouwen was dit seizoen nieuw in Meppel, maar hij liet al meerdere keren blijken dat hij ontevreden was met zijn rol binnen het team. Dat laat de club op haar website weten. Ondanks dat het team kampt met personele problemen heeft de club toch besloten per direct afscheid te nemen van Svaikovski.



"Hij had van zichzelf een beeld dat hij een van de dragende spelers hier zou zijn, maar dat was hij niet. We wisten al dat hij een gebruiksaanwijzing had. Maar omdat hij pas 23 jaar is dachten we dat hij bereid was om nog veel te leren", laat trainer Patrick Koning weten.



Met nog twee wedstrijden te gaan staat Red Giants op de teleurstellende zevende plaats in de promotiedivisie. Vorig seizoen werden ze nog kampioen.

Door: Karin Mulder Correctie melden