Basisscholen moeten lesgeven in armoedebestrijding

Basisschoolkinderen versieren de inentieverklaring (foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret ) Yes-R leert de kinderen een rap over geld (foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret)

VEENHUIZEN- Schulden en armoede zijn te voorkomen als kinderen op school al leren hoe ze met geld om moeten gaan.

Dat zegt Jan Tingen van de Gemeentelijke Kredietbank. Hij pleit voor 'financiële educatie' in alle gemeenten van Nederland.



Intentieverklaring

Op een manifestatie in Veenhuizen ondertekenden 7 Drentse gemeenten een verklaring waarin staat dat ze armoede en schulden bij hun inwoners willen voorkomen. "Er is veel armoede bij ouders. En dus ook bij kinderen. Veel van deze armoede is te wijten aan schulden, dat kan je voorkomen door verstandig met je geld om te gaan. En dan geldt: jong geleerd is oud gedaan", legt Jan Tingen uit.



Sparen

Anouk en Lara doen ook mee aan de manifestatie vandaag. Ze mogen een enorm papieren spaarvarken inkleuren, een filmpje opnemen en meedoen aan een workshop van de bekende rapper Yes-R. "Als je geen geld hebt ben je ook niet gelukkig', zegt Anouk wijs. "Soms geef ik wel geld uit aan snoep, maar nooit teveel', vertelt haar vriendinnetje Lara.



Yes-R

Ruim vijftig kinderen mochten meedoen met een speciaal lied van rapper Yes-R. "Financiële educatie vind ik een ingewikkeld woord. Ik noem het liever 'sparen'. Jullie moeten echt sparen om niet in de problemen te komen hoor!", geeft hij de kinderen mee.

Door: Marjolein Lauret Correctie melden