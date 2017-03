Drie keer meer PMD-afval ingezameld in Emmen

EMMEN - In de eerste maanden na de invoering van een speciale derde container voor plastic afval, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD) in Emmen, is er in vergelijking met 2016 bijna drie keer zoveel PMD-afval opgehaald.

Rond de jaarwisseling kregen de inwoners van Emmen op vrijwillige basis de derde container.Na de invoering van de PMD-container is de hoeveelheid restafval gedaald, met in januari 8 procent en in februari 13 procent.Gemiddeld werd in 2016 per maand 73.000 kilo PMD-afval in Emmen ingezameld. In de maand januari, nadat de derde container er kwam, steeg de inzameling naar 209.000 kilo. In februari werd met 204.000 kilo ook bijna drie keer zoveel opgehaald ten opzichte van het gemiddelde in 2016.Voor inwoners van appartementencomplexen in Emmen gaat de afvalinzameling ook veranderen. Alle bovengrondse containers gaan weg, en er komen ondergrondse containers met een pasjessysteem.Hiermee moet voorkomen worden dat er illegaal afval gedumpt wordt. Op sommige locaties komt ook een PMD-container. De verwachting is dat rond de zomer de eerste containers worden vervangen.Daarnaast komen er het komende jaar dertien extra sorteerstraten bij. Hier kunnen inwoners hun papier, glas, textiel en PMD kwijt.