Hoogste woontoren van Emmen gaat geen Manhattan Tower heten

EMMEN - Het is nog niet zeker hoe de hoogste woontoren van Emmen gaat heten. Projectontwikkelaar Peter van Dijk die de toren bouwt, wilde hem eerst de Manhattan Tower noemen maar komt daar nu op terug.

"We hebben bedacht om een prijsvraag te organiseren voor de naam", vertelt Van Dijk.De 65 meter hoge woontoren die gebouwd gaat worden in Emmen had eerst als werktitel de Hondsrugtoren, maar dat zag van Dijk niet echt zitten en dus kwam hij met de Manhattan Tower op de proppen. "Ik was getriggerd door de stad New York, ik raakte geïntrigeerd door de hoogbouw", aldus de projectontwikkelaar.De letter M in Manhattan Tower dacht Van Dijk ook mooi te kunnen combineren met de kreet 'Emmen Maakt Meer Mogelijk'. "Je schrijft de M van Manhattan op een bepaalde manier, dat zag ik wel zitten", vertelt Van Dijk.Maar de Amerikaanse naam kon rekenen op kritiek. Op verschillende fora las Van Dijk dat lezers zich afvroegen of de projectontwikkelaar zijn verstand verloren had. "Dus dat wordt een andere naam", lacht Van Dijk. Hoe de prijsvraag precies vorm gaat krijgen weet hij nog niet, mogelijk kunnen mensen via sociale media hun idee inzenden.Vanavond discussieert de gemeenteraad nog over de komst van de woontoren, een meerderheid heeft al aangegeven dat de toren gebouwd moet worden. Daarna kunnen tegenstanders nog bezwaar maken bij de Raad van State.De gemeente treft nu alvast voorbereidende bouwwerkzaamheden op de grond waar de toren moet komen. Van Dijk verwacht dat eind deze zomer de eerste schop definitief de grond in kan.