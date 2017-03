'Meer controle en handhaving op A28 bij Spier'

SPIER - Er moet meer controle en handhaving komen op de A28 bij Spier. Dat zegt verkeerspsycholoog Cees Wildervanck naar aanleiding van de vele ongelukken die daar gebeuren.

Sinds 2010 zijn er twintig ongelukken geweest. Een groot deel daarvan waren vrachtwagens die van de weg raakten zonder duidelijk aanwijsbare verklaring."Bij dit soort ongelukken denk je aan twee mogelijkheden. Vermoeidheid kan bijvoorbeeld een rol spelen, chauffeurs dommelen simpelweg in achter het stuur. Maar het kan ook zo zijn dat je, als je de drukte bij Zwolle voorbij bent, op een rustig, saai stuk weg komt. Daardoor word je minder alert", aldus Wildervanck."Het kan ook zo zijn dat mensen op een rustig stuk weg komen en dan denken, oh, nu kan ik mooi even mijn telefoon checken, boterham eten, vul maar in. Wat de uiteindelijke reden geweest is, is vaak moeilijk na te gaan." Door te bellen achter het stuur is de kans op een ongeluk vier keer zo groot. "En dan heb je je ogen nog gewoon op de weg. Bij smartphonegebruik wordt deze kans 24 keer groter", zegt Wildervanck.Wildervanck pleit voor meer controle en handhaving. "Je ziet dat campagnes wel helpen. Mensen bewust maken van het gevaar. Op de A7 bij Joure is een poosje geleden een project geweest waarbij de politie controleerde met een camper. Zo konden ze in de cabines van vrachtwagens kijken en zien wat de chauffeurs aan het doen waren. Daar zijn toen veel boetes uitgedeeld, en uiteindelijk heeft het geholpen."