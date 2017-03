Gemeente Assen is 'mantelzorgvriendelijke werkgever'

Gemeentesecretaris Theo Dijkstra nam het predicaat in ontvangst (foto: Gemeente Assen)

ASSEN - De gemeente Assen heeft vanmiddag het predicaat 'mantelzorgvriendelijke werkgever' gekregen van de stichting Werk & Mantelzorg.

Gemeentesecretaris Theo Dijkstra nam het predicaat in ontvangst tijdens een workshop voor werkende mantelzorgers. “De erkenning is een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Hopelijk kunnen we hiermee ook andere organisaties inspireren om het thema werk en mantelzorg bespreekbaar te maken”, aldus Dijkstra.



Combinatie van werk en mantelzorg mogelijk maken

Negen procent van de werknemers in Assen is mantelzorger. De gemeente krijgt de erkenning omdat ze de combinatie van werk en mantelzorg goed mogelijk maakt voor haar werknemers, en het onderwerp structureel bespreekbaar maakt.



Daarnaast houdt de gemeente in haar personeelsbeleid rekening met medewerkers die ook mantelzorgtaken hebben, volgens stichting Werk & Mantelzorg.