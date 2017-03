Stadspartij PLOP: verpaupering monumentaal winkelpand aan Brink schande

Er zijn hekken geplaatst (foto: Margriet Benak) Inmiddels zijn er brokstukken uit de voorgevel gevallen (foto: Margriet Benak)

ASSEN - Een schande. Dat vindt Stadspartij PLOP van de verwaarlozing van het monumentale winkelpand van visboer Joling aan de Brink in Assen.

Het historische pand staat al lange tijd leeg en verpaupert steeds verder. Inmiddels zijn er brokstukken uit de voorgevel gevallen. De gemeente is hierover gealarmeerd en heeft daarom hekken geplaatst. Dit moet onveilige situaties voorkomen.



Oudste winkelpand

Lia de Ruiter van Stadspartij PLOP wil weten in hoeverre de gemeente ervoor kan zorgen dat dit pand behouden blijft voor Assen. "Dit is het oudste nog bestaande winkelpand dat we hebben in de stad. Het is de moeite van het behouden waard. Wat kunnen wij daarin doen."



Volgens wethouder Albert Smit kan de gemeente, omdat ze geen eigenaar is, op dit moment weinig meer doen dan hekken plaatsen om onveilige situaties te voorkomen. Verder is er contact gezocht met de eigenaar, om te horen of er binnenkort herstelwerk wordt uitgevoerd. "Er zijn gesprekken geweest. En we weten dat er plannen zijn voor een grondige verbouwing. Maar wanneer dat gebeurt kan ik niet zeggen. Als gemeente zijn we in elk geval alert op de situatie", is het enige wat Smit kon zeggen.

Door: Margriet Benak Correctie melden